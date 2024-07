Bei Copa-Feier: Rassismus-Skandal um Argentinier!

Ärger droht Fernandez und seinen Teamkollegen jetzt auch von offizieller Seite. Denn der französische Verband hat eine Anzeige angekündigt: „In Anbetracht der Schwere dieser schockierenden Äußerungen, die gegen die Werte des Sports und die Menschenrechte verstoßen, hat der FFF-Präsident beschlossen, sich mit seinem argentinischen Amtskollegen und der FIFA direkt in Verbindung zu setzen, um eine Klage wegen rassistischer und diskriminierender Äußerungen einzureichen“, heißt es in einer Aussendung. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist also noch nicht gesprochen.