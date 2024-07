„Jackie Chan“: Neue Aufregung nach Rassismus-Eklat

Nachdem Ex-Salzburg-Stürmer Hee-Chan Hwang bei einem Testspiel seiner Wolverhampton Wanderers gegen Serie-A-Aufsteiger Como wohl rassistisch beleidigt worden ist, geht die Causa nun in die nächste Runde. Denn die Norditaliener sorgen mit ihrem Statement, in dem sie ihren Spieler für seine „Jackie Chan“-Aussage in Schutz nehmen, für neuen Ärger bei Hwang und den Wolves.