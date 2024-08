Rapid Wien gegen Trabzonspor, LIVE ab 18 Uhr

Die Kadertiefe spricht dafür. Auf jeder Position scheint Rapid doppelt gut besetzt. So will Klauß noch entscheiden, wer am Donnerstag rechts außen gegen den starken Ägypter Trezeguet zum Einsatz kommt. Moritz Oswald steht wie Bendeguz Bolla bereit, der Ungar hat seine Europacup-Sperre abgesessen. Vorne sollen es Guido Burgstaller und Dion Beljo richten, wobei der Kroate am Wochenende Effizienz vermissen ließ. Verschanzen will sich Rapid nicht. „Es war noch nie eine gute Idee, auf 0:0 zu spielen. Ich denke auch nicht, dass das unsere Spielphilosophie ist“, erklärte Schaub.