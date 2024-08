Raygun entsetzt: „Habe nicht mit Hass gerechnet“

Im Olympischen Breaking-Bewerb hat die Australierin Rachel Gunn, Künstlername Raygun, die Jury nicht überzeugen können und doch wurde ihr Auftritt zum Hit im Netz. Denn für ihre eigenwilligen Kreationen erntete Raygun viel Spott. Zudem wurde spekuliert, dass die 36-Jährige geschummelt habe, um an den Sommerspielen teilzunehmen. „Mit so viel Hass habe ich nicht gerechnet“, zeigt sich die Australierin jetzt schockiert. Ihren Mut und die Freude am Sport will sie sich davon aber nicht nehmen lassen.