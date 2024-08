Darf man verstoßene Bücher einfach wegschmeißen?

In meinem Bücherschrank befinden sich Bücher, von denen ich sicher bin, dass ich sie niemals lesen und niemals weiterschenken werde. Wie komme ich zu ihnen? Entweder habe ich sie geschenkt bekommen oder zu einem früheren Zeitpunkt meines Lebens für lesenswert gehalten – inzwischen jedoch haben sie ihren Wert für mich verloren, und zugleich will ich nicht, dass sie wer anderer liest. Was also tun mit dem vielem bedruckten Papier?