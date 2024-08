Grüne Zugpferde starten getrennt zu „Aufholjagd“

Trotz Hitze und Urlaubszeit kommt der Wahlkampf rund sechs Wochen vor der Nationalratswahl langsam in Fahrt. Am Mittwoch präsentierten die Grünen ihre geplanten Wahlkampf-Touren. „Wir starten die Aufholjagd“, sagte die Generalsekretärin Olga Voglauer mit Blick auf die Umfragewerte ihrer Partei – laut APA-Wahltrend liegen die Grünen derzeit mit 8,5 Prozent deutlich unter dem Ergebnis der letzten Nationalratswahl (13,9) – bei einer Pressekonferenz in Wien.