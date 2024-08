Zwei schwere Motorradunfälle in kurzer Zeit

Der erste Unfall ereignete sich auf der Faschinastraße (L193) bei Blons: Ein 53-jähriger Mann wollte von einem Firmengelände auf die bevorrangte Landstraße einbiegen, dabei übersah er allerdings einen 26-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung der Gemeinde Sonntag unterwegs war. Die Folgen waren fatal: Der Biker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und kam zu Sturz. Beim Aufprall zog er sich Verletzungen im Brustbereich, an der Hüfte und am Bein zu – er wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.