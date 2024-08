Riesenvorsprung! Kraft gewinnt in Courchevel

Wie üblich waren in Frankreich nicht alle internationalen Top-Stars am Start. Dennoch war das Teilnehmer-Feld insgesamt sehr gut besetzt. Das ÖSV-Team von Cheftrainer Andi Widhölzl war annährend in Bestbesetzung vertreten. Lediglich der Kärntner Daniel Tschofenig fehlte aufgrund einer Adduktoren-Verletzung.