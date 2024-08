Schlaue Technologie: Bremsen liefern neue Energie

Gesamtenergieverbrauch wird reduziert

Die so gewonnene Energie wird in weiterer Folge in das Stromnetz zurückgespeist. „Die beim Bremsen erzeugte Energie steht dann entweder anderen Zügen oder sonstigen elektrischen Systemen zur Verfügung“, verdeutlicht Gasser-Mair. Durch die Rückspeisung wird auch der Gesamtenergieverbrauch des Zuges reduziert. „Züge mit E-Bremsen können effizienter betrieben werden, da sie weniger Energie aus externen Quellen benötigen.“