Ab 21 Uhr LIVE: Atalanta Bergamo gegen Real Madrid

Dieser wäre ein weiterer Rekord für den Club des weiterhin verletzt ausfallenden David Alaba. Trainer Carlo Ancelotti erwartet seine Startruppe wenige Tage vor dem Start in die nationale Liga noch nicht in Galaform, ist aber siegessicher. „Es wird wie immer hart, denn es ist der Saisonstart. Aber wir gehen mit vollem Selbstvertrauen und Überzeugung in das Spiel“, betonte Ancelotti. Der Gegner aus seinem Heimatland sei nicht zu unterschätzen. „Atalanta hat eine fantastische Europa-League-Saison gespielt und Topteams wie Liverpool ausgeschaltet. Wir haben großen Respekt vor dieser Mannschaft, aber wir hoffen, dass wir auf unserem Toplevel sein werden.“