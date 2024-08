Randalierer wurde schon mit EU-Haftbefehl gesucht

Im Zuge der Erhebungen nach einer schweren Sachbeschädigung an einem Firmengelände in Kremsmünster am Sonntag konnten die Polizisten den Beschuldigten, einen 42-jährigen Polen aus Deutschland, ausforschen. Dieser war den Polizisten aufgrund einer verbalen Auseinandersetzung am Wochenende in einem Nachtlokal bekannt. Die Beamten fuhren zu dem vermuteten Aufenthaltsort, wo dieser angetroffen werden konnte.



In Justizanstalt Garsten eingeliefert

Bei der Beschuldigtenvernehmung und weiterer Erhebungen stellten die Polizisten fest, dass gegen den 42-Jährigen ein aufrechter EU-Haftbefehl besteht. Der Verdächtige wurde anschließend widerstandslos festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten überstellt.