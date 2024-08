„Größtes Talent in Österreich“ holt erstes Gold

Erste Medaille und diese gleich in Gold! Karateka Sarah Kemetinger war bei der Youth League in Cancun (Mex) wirklich nicht zu schlagen. Ohne einen einzigen Gegentreffer kämpfte sie sich zum Sieg. „Der Sieg fühlt sich echt toll an, wenn man auf etwas lange hintrainiert und es dann klappt. Man kann es fast gar nicht in Worte fassen, wie toll es sich anfühlt, auf dem ersten Platz zu stehen“, sagte die Saalfeldenerin, als die „Krone“ sie noch in Nordamerika erwischte.