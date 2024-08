Einbrecher-Trio nach kurzer Flucht geschnappt

Gegen 13.30 Uhr verständigte ein Steirer die Polizei. In seinem Haus im Ortsteil Altenberg von Neuberg/Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wurde eingebrochen. Kaum am Tatort eingetroffen, sahen die Beamten zwei Personen in ein nahegelegenes Waldstück laufen. Mithilfe von aufmerksamen Nachbarn gelang es Fluchtfahrzeug und Fluchtrichtung herauszufinden. Mehrere Streifen aus der Steiermark und Niederösterreich fahndeten nach dem Auto.