Alle 62 Leichen nach Flugzeugabsturz geborgen

Nach dem Flugzeugabsturz mit 62 Toten in Brasilien sind alle Leichen aus der Unglücksmaschine geborgen worden. Die sterblichen Überreste der 34 Männer und 28 Frauen seien „zur Identifizierung und Übergabe an ihre Familien in die Leichenhalle in São Paulo gebracht“ worden, so die Behörden.