Blauer Fleißigster der fünf Tiroler im Bundesrat

Freiheitlicher fleißig, Trio lässt aus

Am aktivsten ist in jeder Hinsicht der FPÖ-Bundesrat Steiner – sowohl was die Reden als auch Anfragen und Anträge betrifft. So machte er 42 schriftliche Anfragen und hielt 70 Reden. Schriftliche Anfragen gab es vom ÖVP-Trio keine einzige, Reden schwangen alle drei zusammen 45. Der rote Bundesrat machte zwei schriftliche Anfragen und hielt 20 Redebeiträge.