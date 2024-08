Botschaft für Frauenrechte während Olympia-Einsatz

Die afghanische Breakerin Talash hat sich bei der Olympia-Premiere ihres Sports für die Frauenrechte in ihrer Heimat eingesetzt. In ihrem Battle gegen die Niederländerin India zog die 21-Jährige am Freitag ihren Pulli auf der Bühne aus und zeigte einen hellblauen Umhang mit der Aufschrift „Free Afghan Women“ („Befreit afghanische Frauen“).