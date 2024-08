Mit diesem Kader wollen die 99ers an die Spitze

„Beim ersten Mal hat es sich in der Kabine angefühlt wie am ersten Tag in einer neuen Schulklasse“, verrät 99ers-Neuzugang Lukas Haudum der „Krone“. Denn beim Grazer Eishockeyklub standen bei Trainingsauftakt vor wenigen Tagen gleich 19 (!) neue Cracks auf dem Eis.