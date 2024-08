Tragen Tiktok und Co. den Terror in unsere Welt?

„Radikalisierung erfolgt in den Sozialen Medien so nebenbei. Radikalisierung ist nicht ein Prozess, sondern läuft über die Vernunft.“ Vor allem junge Männer radikalisieren sich, weil sie ihre Liebe nicht ausdrücken können. „Männer müssen eher lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, sich wahrnehmen und nicht auf falsche Ideale setzen“, so Roßmanith.