Schon wieder den eigenen Weltrekord zerschmettert

Und das Rennen hielt, was es versprach, vielleicht nicht an Spannung, aber in Hinblick auf die Leistung. Denn Sydney McLaughlin-Levrone legte einen der fabelhaftesten Läufe der Geschichte hin, Schon nach zwei Hürden lag sie klar vor Bol, in der Schlusskurve hatte sie die Holländerin, die in Europa sowohl über die Hürden als auch die flache Stadionrunde unangetastet ist, eingeholt und zog auf und davon. In 50,37 Sekunden zerschmetterte sie ihren eigenen Weltrekord erneut um 28 Hundertstel. Unglaublich!