Historischer Lauf vereitelte den Traum von Lyles

Historisches Sprint-Gold

Er schoss auch wie eine Kugel aus einer Kanone aus den Startblöcken, schien das Sprint-Double zu schaffen, doch ein anderer war noch schneller. Der erst 21-jährige Letsile Tebogo lag auf der Zielgeraden von Beginn an voran, Lyles konnte nicht mehr kontern. So holte Tebogo in der sensationellen Zeit von 19,46 Sekunden das allererste olympische Gold für Botswana.