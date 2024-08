Jedermanns Dienerschar: „Es geht ganz tief rein“

Vlatković wuchs in einer kroatischen Familie in Salzburg auf, besuchte hier das Musische Gymnasium. „Die Lehrer haben uns erlaubt, Kunst wirklich als Option zu sehen, nicht nur als Hobby.“ Er erobert gerade Theater-Bühnen und Filmsets. Seine Homebase ist zwar mittlerweile Wien, seit April macht der Jungschauspieler aber bereits in Salzburg Station - zuerst im Schauspielhaus, jetzt vorm Dom als Hausvogt, Teil der Party-Szene und Polizist.