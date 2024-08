Angela Merkels geheime Festspiel-Mission

Am künstlerischen Programm stand am Montagabend das Solistenkonzert von Grigory Sokolov, der Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin und Robert Schumann spielte. Wie es sich für einen Besuch Merkels in Salzburg gehört, speiste sie danach im Sternbräu Backhendl. Die Ex-Kanzlerin, die in der Gersbergalm am Gaisberg nächtigt, wird auch am Dienstag (Mozart-Oper „Don Giovanni“) und am Mittwoch bei einem weiteren Konzert bei den Festspielen zugegen sein. Ehe sie schnell und unerkannt den Ausgang sucht, um die Heimreise anzutreten.