Sufflenker muss nach Horrorcrash ins Gefängnis

Somit bleibt die Hoffnung des Angeklagten auf eine Fußfessel, welche ihm auch erlauben würden, eine Arbeitsstelle in einer Werkstatt in Salzburg anzutreten, vorerst Illusion. Darüber nachdenken, wie es mit ihm in der Zukunft weitergehen soll, kann er nun im Gefängnis. Auch darüber, wie er die vom Herrn Rat verordneten Schadenersatzansprüche in Höhe von insgesamt 4500 Euro bezahlen will. Denn Verwaltungsstrafen in Höhe von 20.000 Euro hat der Arbeitslose ebenfalls noch an der Backe. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.