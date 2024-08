Kickl will „volle Aufklärung der Bedrohungslage“

Was wusste Staatsschutz über die Terroristen?

„Die Menschen haben ein Anrecht darauf, zu erfahren: Seit wann liegen die Informationen und Hinweise aus dem Ausland über den geplanten Anschlag vor? Seit einigen Stunden oder schon länger? Was wusste der heimische Staatsschutz über die konkrete Gefährdungslage und die potenziellen Terroristen?“, so Kickl. Er will auch eine Antwort die Frage, warum die potenziellen Attentäter erst so kurz vor dem Ereignis aus dem Verkehr gezogen worden seien, wenn die Informationen schon früher vorhanden waren.