„Das ist leider einfach ärgerlich und traurig“

Weiters erklärte die 24-Jährige, die mit dem deutschen Eishockeyspieler Markus Eisenschmid vom EHC Red Bull München liiert ist, in der Strand-MIxed-Zone von Marseille: „Unser Sport im Allgemeinen hat darunter gelitten – es kann nur besser werden. Wir haben so einen coolen, actionreicher Sport und es wurde nicht im TV übertragen. Wie soll unser Sport so größer werden? Zu ihrer eigenen Leistung sagte die Kite-Surferin: „Wenn ich auf das Gesamtergebnis blicke, dann hätte ich mir mehr erhofft – auch, weil ich weiß, dass ich mehr kann. Es ist bitter, dass ich den Einzug in die Medal-Series um zwei Punkte nicht geschafft habe.“ Damit blieb ihr Platz elf.