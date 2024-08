„Teures“ Teleshopping: Komma fehlte am Zahlschein

Nachdem die Mittfünfzigerin bei der Kontrolle ihrer Kontoauszüge ihren Augen nicht getraut hatte, wandte sie sich geschockt an die Konsumentenberatung der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ). Die Experten nahmen mit dem Shop Kontakt auf und ersuchten darum, den zu viel überwiesenen Betrag wieder zurück an die Frau zu überweisen. Da das aber zunächst nicht passierte, wandte sich die Konsumentin parallel an ihre Bank.