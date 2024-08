Firma wegen illegaler Touren am Berg angezeigt

Bei den anschließenden Ermittlungen durch die Alpinpolizei Zell am See habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Guide für diese Tour im alpinen Gelände nicht die geeignete Qualifikation hatte. Für diese Schwierigkeitsstufe hätte er eine Bergführerausbildung vorweisen müssen, hieß es auf Anfrage. Das Unternehmen bot polizeilichen Informationen zufolge auch Klettersteig-Touren mit ausgebildeten Guides an, die aber ebenfalls keine ausgebildeten Bergführer sind.