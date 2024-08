Salzburgs Hürdenlauf für eine bessere Zukunft

Letztendlich sollen diese Rahmenbedingungen zu einer breiteren Basis in der Jugend und in weiterer Folge zu mehr Sportlern in der Allgemeinen Klasse führen. Daran will sich Egger genau so messen lassen wie an Teilnahmen und Erfolgen auf internationaler Ebene. Auf dem Weg zu einer besseren Zukunft warten auf den Salzburger Verband aber noch einige Hürden.