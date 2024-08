40-jährige Durststrecke der Schwimmer soll enden

Lang ist’s her! Damit fühlt es sich fast schon wie eine Gewohnheit an, dass auch bei den Olympischen Sommerspielen in Paris kein Salzburger Schwimmer dabei ist. Man muss in den Archiven weit zurückblättern, um den bis dato letzten zu finden. 2000 war mit Patrick Schmollinger ein für Salzburg startender Deutscher in Sydney dabei. Der letzte Salzburger war 1988 Reinhold Leitner (hält noch Landesrekord 200 Meter Delphin).