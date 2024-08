Schlägerei am Jakominiplatz: Vier Männer verletzt

Nahe einer Fast-Food-Kette am Grazer Jakominiplatz gegen 3 Uhr in der Sonntagnacht eskalierte ein Streit völlig. Vier Männer, in Zweiergruppen unterwegs, waren sich zufällig begegnet, und es kam aus bislang ungeklärter Ursache vorerst zu einem verbalen Streit, der rasch eskalieren sollte.