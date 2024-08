Khelif verzweifelt: „Es kann Menschen zerstören“

„Ich sende eine Botschaft an die Menschen in der Welt, damit sie aufhören, Athleten zu mobben, weil es Auswirkungen hat, massive Auswirkungen“, wandte sich Khelif im Interview mit „SNTV“ an die Zuseher. Dabei war die umstrittene Algerierin sichtlich emotional. Die Diskussionen rund um ihre Person haben Spuren hinterlassen.