Länderchefs wünschen sich einheitliche Sozialhilfe

Dauerhilfe nur in absoluten Ausnahmefällen

Was er meint? Zunächst – wie von Kanzler Nehammer (ÖVP) vorgeschlagen – dürfte die Auszahlung von Sozialhilfe „nicht vom ersten Tag an“ erfolgen. Und müsste nach einem halben Jahr reduziert werden. Stets sollten die Leistungen an die Bereitschaft, unsere Sprache zu erlernen und die Qualifizierung gekoppelt sein. „Es muss erkennbar sein, dass sich jemand um Integration in den Arbeitsmarkt bemüht.“ Dauerhilfe dürfe es nur in absoluten Ausnahmefällen geben – wenn jemand nicht erwerbsfähig sei.