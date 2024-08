Feuerwehr rückte zum bereits 100. Einsatz aus

„Feiern werden wir nicht. Es könnte schon gerne auch ein bisserl ruhiger zugehen“, muss Peter Buchsteiner grinsen. Was der Pfarrwerfener Ortsfeuerwehrkommandant damit meint? Er und seine Kameraden mussten am Sonntag zum bereits 100. Einsatz in diesem Jahr ausrücken. „Das ist ein absoluter Rekord“, sagt Buchsteiner. Zum Vergleich: In den vergangen zehn Jahren waren es stets zwischen 37 und 88 Alarmierungen.