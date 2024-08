Auweh! Der erste VSV-Crack musste unters Messer

Bleibt ein Pechvogel

Damit bleibt Rebernig aber der große Pechvogel in Villach: Er zog sich in seinen drei Saisonen beim VSV zwei Schulterverletzungen zu, war 2021 schon einmal wegen seines Knies out. Trotzdem hat der 1,91 Meter große Crack in der abgelaufenen Saison in 45 Partien starke zehn Tore erzielt und dazu auch noch 14 vorbereitet.