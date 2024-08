Nvidia wegen KI-Chips im Visier der US-Behörden

Nvidia betont, sich an Gesetze zu halten

Außerdem solle der US-Halbleiter-Konzern höhere Preise für Netzwerk-Komponenten verlangt haben, wenn die Kunden KI-Prozessoren von Rivalen wie AMD oder Intel nutzen wollten. Nivida wollte sich nicht direkt zu diesem Bericht äußern, betonte aber, den Behörden alle gewünschten Informationen bereitstellen zu wollen. „Wir konkurrieren auf der Grundlage jahrzehntelanger Investitionen und Innovationen, wobei wir uns gewissenhaft an alle Gesetze halten.“ Das US-Justizministerium war zunächst nicht zu erreichen. Als Reaktion auf den Bericht über die Ermittlungen rutschten Nvidia-Titel im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp drei Prozent ab.