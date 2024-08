Tausende Menschen bei Trauerfeier für Haniyeh

Wie berichtet, war der Hamas-Anführer in der Nacht auf Mittwoch in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran getötet worden. Er war zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten in die Hauptstadt gekommen. Die iranische Führung und Hamas machen Israels Armee für den Anschlag verantwortlich, diese hat das offiziell bisher nicht bestätigt.