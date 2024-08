Keine Schule mehr: Klassen und Turnsaal zu mieten

Fast hat man den Anschein, als ob in ein paar Wochen hier wieder alles so sein wird wie immer – und die Räume von Kinderleben erfüllt sein werden. Doch: In dem Gebäude ist die letzte Glocke ertönt! Weil der neue Bildungscampus in St. Martin im Mühlkreis im September eingeweiht wird, hat die Volksschule im Gemeindezentrum ausgedient.