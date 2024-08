Bitter! Die Nockhalle bleibt auch diesen Winter zu

Eishockey-Klub sucht Kooperation

Eine Hiobsbotschaft ist diese Meldung natürlich für den Verein EC Feld am See. Der Eishockey-Klub wollte nach einer Saison Pause (die Spieler wurden in der Zwischenzeit an andere Klubs verliehen) wieder in der Division II Mitte der Kärntner Liga einsteigen. Was nun aber schwierig ist. „Jetzt müssen wir eine Alternative suchen, vielleicht mit einer Kooperation mit einem Klub, der eine eigene Halle oder anständige Eiszeiten hat“, sagt Sportchef Christian Erlacher. „Wenn man neue Eiszeiten haben möchte, gibt es die oft erst am späten Abend um 22 Uhr – das ist für die Spieler schwierig.