„Berlin Nobody“: Abstruser Öko-Sekten-Horror

Die Recherche für sein neues Buch über Macht und Gefahr von Gemeinschaften führt den Sozialpsychologen und Dozenten Ben Monroe (Eric Bana) nach Berlin. Über einen Polizisten erhält er Einblicke in einen Fall, in dem es um Gruppensuizid geht – der abstruse Akt einer Öko-Sekte, die mit diesem „Opfer“ den gequälten Planeten „reinigen“ will. Als Bens 16-jährige Tocher Mazzy (Sadie Sink), die bei ihrer Mutter in San Diego lebt, ihren Dad in Berlin-Kreuzberg besucht, gerät auch sie in die Fänge der ominösen Organisation.