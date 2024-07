„LongLegs“ entführt Sie in die Welt eines Killers

„Longlegs“ ist nicht nur ein gewöhnlicher Horrorfilm. Regisseur Osgood Perkins schafft es, eine Atmosphäre zu erzeugen, die das Publikum tief in die Albträume der Protagonistin eintauchen lässt. Das Besondere an diesem Film ist die Mischung aus klassischen Horror-Elementen wie einem Axtmassaker und übernatürlichen Bedrohungen. Es ist ein Film, der das Gefühl vermittelt, in einer dunklen, unheimlichen Welt gefangen zu sein, aus der es kein Entkommen gibt.