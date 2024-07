Natalie Portman löst im 60er-Look zwei Mordrätsel

Was wirklich alle Serien von AppleTV+ vereint, ist der makellose Look – den edel gefilmten Produktionen sieht man an, dass da ordentlich Geld drinsteckt. So auch bei der neuen Miniserie „Lady in the Lake“. Perfekt eingefangen wurden die 60er-Jahre in den USA, mit jüdischen Gemeinschaften, schwarzen Jazzclubs, teuren Oberschichte-Kaufhäusern und dem leicht grindigen Diner von nebenan. Vor diesem Setting spielen sich mysteriöse Verbrechen ab: Zuerst verschwindet ein kleines Mädchen und wird später tot im See bei Baltimore gefunden, später wird auch die Barkeeperin Cleo dort ihren Tod finden. Dreh- und Angelpunkt der Serie ist Hollywoodstar Natalie Portman als unzufriedene jüdische Hausfrau Maddie Schwartz. Sie mischt sich in die Ermittlungen der Polizei ein und wird rasch hineingezogen in die Unterwelt Baltimores