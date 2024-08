Klosterinventar kommt jetzt unter den Hammer!

Geld stinkt bekanntlich nicht. Deshalb sorgt sich auch die Kirche um die Verwertung von Nachlässen. Am Samstag etwa werden via Internet 473 Posten eines zugesperrten Klosters versteigert. „Über viele Jahre betreute die Kongregation der Armen Schulschwestern von unserer Lieben Frau in Brunn am Gebirge eine Volksschule, einen Hort und ein Pflegehaus“, so Georg Pulling, Kirchenexperte der Kathpress. 2012 wurde der Ordensstandort aufgelassen. Um das Inventar nicht dem Verfall zu überlassen, bietet das Aurena-Team, ein Internet-Auktionshaus, durchaus unterschiedliche und skurrile Objekte an.