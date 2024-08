Radler (35) nach Sturz im künstlichen Tiefschlaf

Ein 35-jähriger Radler kam am Mittwochabend in Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) zu Sturz und verletzte sich schwer. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Er musste noch am Unfallort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Das Rote Kreuz appelliert, dringend Helm zu tragen.