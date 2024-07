Hausapotheken als Lockmittel für praktische Ärzte

Hausapotheke bringt pro Jahr mindestens 30.000 Euro

„Aktuell gibt es in Oberösterreich 246 Ordinationen mit Hausapotheken, die etwa ein Drittel der Bevölkerung medizinisch und medikamentös versorgen“, sagt Tassilo Dückelmann, Co-Referent für Hausapotheken in der Ärztekammer. Obwohl die Bevölkerung um 40.000 Menschen gewachsen ist, ist diese Zahl gleich geblieben, fügt er an. Wie sein Kollege Ziegler fordert auch er eine Verbesserung der Situation. Fakt ist, dass sich eine Hausapotheke rechnet und so Standorte attraktiver macht. Immerhin bringt jede davon Zusatzeinnahmen von mindestens 30.000 € pro Jahr, rechnen Brancheninsider vor.