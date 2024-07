Nach „Fast“-Wunder legt Krems den Hebel um

Ganz sicher waren sich die Kremser Fans am Samstag zunächst nicht, ob nach der bitteren 2:3-Pleite in der Verlängerung gegen Doublesieger Sturm Graz der Stolz oder die Enttäuschung überwog. „Natürlich der Stolz. Wenn du als Drittligist 114 Minuten gegen so ein Topteam auf eine Sensation hoffen darfst, dann gibt’s keine zwei Meinungen“, meint Manager Georg Stierschneider, der nicht nur seine Truppe in den höchsten Tönen lobt. „Die Handschrift von Trainer Jochen Fallmann ist schon jetzt erkennbar. Er macht das extrem professionell.“