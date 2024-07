Nie wieder Trainer? Jürgen Klopp lässt aufhorchen!

„Größte Gesichtsverlust in der Geschichte“

Als der Moderator Klopp konkret mit einem möglichen Interesse von EM-Finalist England konfrontierte, sagte er: „Das wäre der größte Gesichtsverlust in der Geschichte des Fußballs, wenn man da sagt, für Euch mache ich eine Ausnahme.“ Der Job bei den „Three Lions“ ist frei, nachdem Gareth Southgate nach der zweiten EM-Finalniederlage in Folge abgetreten ist.