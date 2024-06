Jürgen Klopp ist jetzt offiziell ein „Swiftie“

Wenige Stunden zuvor lässt „Kloppo“ seine Fans in einer kurzen Videobotschaft wissen, was er denn heute vorhat. „Going back to a place I know ‘All Too Well‘...“, schreibt Jürgen Klopp zu dem Clip. Eine Anspielung auf „All Too Well“, einem der Songs von Taylor Swift. Zuvor ging es noch zum Friseur, bevor er an dem Ort zurückkehrte, den er nur allzu gut kennt. Nach einem bewegenden Abschied vor wenigen Wochen feierte Klopp nämlich sein Comeback im Anfield-Stadion.