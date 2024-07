Wird Jürgen Klopp jetzt England-Teamchef?

„Die Qual hält an, der Schmerz geht weiter“ – die Tageszeitung „The Telegraph“ hat nach der EM-Final-Niederlage Englands gegen Spanien auf den Punkt gebracht, was Fans, Kommentatoren und Spieler aus dem Fußball-Mutterland durch ihre Köpfe gegangen sein dürfte. Nach dem 1:2 im Berliner Endspiel muss die stolze englische Nation weiter auf den ersten großen Titel seit der WM 1966 warten. Doch die Ungeduld wächst – und schon werden Rufe laut, wonach jetzt ein in England Kultstatus genießender Deutscher die Erlösung bringen soll: Jürgen Klopp nämlich ...