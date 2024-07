„Es war die bisher beste Turnierwoche in Kitz!“

Mit dem beeindruckenden Sieg von Publikumsliebling Matteo Berrettini aus Italien ging am Samstag das 80. Generali Open in Kitzbühel zu Ende. Sehr zufrieden zeigen sich die beiden Veranstalter Markus Bodner und Herbert Günther: „Es war die beste Turnierwoche, die wir jemals hatten! Bereits am Montag gab es nur mehr wenige Karten, ab Dienstag waren wir ausverkauft. Ein Traum wurde wahr!“ In Summe kamen über 53.000 Besucher.