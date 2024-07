Den österreichischen Spielerstamm will Mijanovic im Team behalten. „Diese Spieler sind genauso wie jene, die schon länger für diesen Klub spielen, unantastbar. Wir werden auch nicht von unserem Weg abweichen, dass man starken Fokus auf die Entwicklung heimischer Spieler legt. Ohne das geht es im österreichischen Basketball nicht.“ Was sich Fans dazu von Mijanovic erwarten dürfen? „Dass meine Spieler am Court alles geben und kämpfen. Jeder wird für dieses Leibchen kämpfen müssen, für jeden Ballbesitz. Nur so kann es klappen. Und nur so wecken wir unsere Fans auf. Das ist auch ein wichtiger Aspekt.“